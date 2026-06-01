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Concert les Voix Romanes Saint-Savinien

Concert les Voix Romanes Saint-Savinien vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Salle du Bèlvédère

Ville : 17350 Saint-Savinien

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Saint-Savinien

Concert les Voix Romanes

Salle du Bèlvédère Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Balade musicale au crépuscule
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Salle du Bèlvédère Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 03  mairie@saintsavinien.fr

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L’événement Concert les Voix Romanes Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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