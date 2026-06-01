Concert les Voix Romanes Saint-Savinien
Concert les Voix Romanes Saint-Savinien vendredi 19 juin 2026.
Saint-Savinien
Concert les Voix Romanes
Salle du Bèlvédère Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Balade musicale au crépuscule
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Salle du Bèlvédère Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 03 mairie@saintsavinien.fr
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L’événement Concert les Voix Romanes Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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