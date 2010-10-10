Saint-Savinien

Balade le long du Chrenton

Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Balade le long du Charenton

Suivi d’un pique-nique, cocktail à base de plantes sauvages offert

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Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 49 66 19 secret.magie.plantes@gmail.com

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English :

Stroll along the Charenton

Followed by a picnic with a complimentary wild plant cocktail

L’événement Balade le long du Chrenton Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge