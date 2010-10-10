Balade le long du Chrenton Saint-Savinien
Balade le long du Chrenton Saint-Savinien dimanche 21 juin 2026.
Saint-Savinien
Balade le long du Chrenton
Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Balade le long du Charenton
Suivi d’un pique-nique, cocktail à base de plantes sauvages offert
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Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 49 66 19 secret.magie.plantes@gmail.com
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English :
Stroll along the Charenton
Followed by a picnic with a complimentary wild plant cocktail
L’événement Balade le long du Chrenton Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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