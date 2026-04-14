Soirée Guitare Chant Restaurant Le Temple Saint-Savinien
Soirée Guitare Chant Restaurant Le Temple Saint-Savinien mardi 14 juillet 2026.
Saint-Savinien
Soirée Guitare Chant
Restaurant Le Temple 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Concert avec Petit Grain duo guitare, chant
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Restaurant Le Temple 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 34 47 restaurantletemple@hotmail.com
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English :
Concert featuring Petit Grain: guitar and vocals duo
L’événement Soirée Guitare Chant Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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