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Soirée Guitare Chant Restaurant Le Temple Saint-Savinien

Soirée Guitare Chant Restaurant Le Temple Saint-Savinien mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Restaurant Le Temple

Adresse : 23 Quai Claude Quessot

Ville : 17350 Saint-Savinien

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Savinien

Soirée Guitare Chant

Restaurant Le Temple 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Concert avec Petit Grain duo guitare, chant
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Restaurant Le Temple 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 34 47  restaurantletemple@hotmail.com

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English :

Concert featuring Petit Grain: guitar and vocals duo

L’événement Soirée Guitare Chant Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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