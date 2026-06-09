Saint-Savinien

Fête du 14 juillet

île de la grenouillette Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Venez célébrer la fête nationale, organisée par la Municipalité, avec au programme de cette journée festive

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île de la grenouillette Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 03 mairie@saintsavinien.fr

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English :

Come and celebrate the national holiday, organized by the Municipality, with the program of this festive day:

L’événement Fête du 14 juillet Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge