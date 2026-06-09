Fête du 14 juillet Saint-Savinien
Fête du 14 juillet Saint-Savinien mardi 14 juillet 2026.
Saint-Savinien
Fête du 14 juillet
île de la grenouillette Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez célébrer la fête nationale, organisée par la Municipalité, avec au programme de cette journée festive
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île de la grenouillette Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 03 mairie@saintsavinien.fr
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English :
Come and celebrate the national holiday, organized by the Municipality, with the program of this festive day:
L’événement Fête du 14 juillet Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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