Initiation paddle Saint-Savinien
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Savinien
Informations pratiques
Saint-Savinien
Initiation paddle
quai du Port Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-08
L’Ecole de Voile itinérante de Charente-Maritime, en partenariat avec la commune, vous propose une découverte et initiation au paddle sur la Charente
Venez découvrir cette activité douce adaptée à toute personne sachant nager.
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quai du Port Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 03 mairie@saintsavinien.fr
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L’événement Initiation paddle Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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