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AGENDA · Saint-Savinien

Initiation paddle Saint-Savinien

samedi 11 juillet 2026 · Saint-Savinien

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
quai du Port
Ville
17350 Saint-Savinien
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Savinien

Initiation paddle

quai du Port Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11 2026-08-08

L’Ecole de Voile itinérante de Charente-Maritime, en partenariat avec la commune, vous propose une découverte et initiation au paddle sur la Charente
Venez découvrir cette activité douce adaptée à toute personne sachant nager.
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quai du Port Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 03  mairie@saintsavinien.fr

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English :

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L’événement Initiation paddle Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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