Festival d’été Maison du Chat Bleu Saint-Savinien
Festival d’été Maison du Chat Bleu Saint-Savinien vendredi 26 juin 2026.
Saint-Savinien
Festival d’été Maison du Chat Bleu
Les garlopeaux Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Le Festival d’Été
… c’est un moment hors du temps hors les murs autour d’ un thème sur lequel une vraie réflexion est menée à partir de janvier, une réflexion rêveuse c’est elle qui nourrira le contenu,
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Les garlopeaux Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 64 32 35 lamaisonduchatbleu17@gmail.com
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L’événement Festival d’été Maison du Chat Bleu Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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