Saint-Savinien

Festival d’été Maison du Chat Bleu

Les garlopeaux Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Le Festival d’Été

… c’est un moment hors du temps hors les murs autour d’ un thème sur lequel une vraie réflexion est menée à partir de janvier, une réflexion rêveuse c’est elle qui nourrira le contenu,

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Les garlopeaux Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 64 32 35 lamaisonduchatbleu17@gmail.com

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L’événement Festival d’été Maison du Chat Bleu Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge