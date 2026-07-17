Informations pratiques

Dorlisheim

Concert Lesly & Raïlo

1 rue des 2 églises Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 21:15:00

Date(s) :

2026-07-17

La voix chaleureuse de Lesly Gargowitsch et la guitare sensible de Raïlo Helmstetter se rencontrent dans un concert où la chanson française dialogue avec le jazz, les musiques du monde et l’improvisation.

Le duo tisse un univers intime, poétique et profondément humain. Chaque morceau devient un espace de liberté où l’émotion, la complicité et l’écoute prennent toute leur place.

Artistes alsaciens, Lesly & Raïlo développent depuis plusieurs années un travail musical qui mêle exigence artistique et authenticité.

Dans le cadre intimiste de l’église protestante de Dorlisheim laissez-vous porter par un moment hors du temps, où les frontières entre les styles s’effacent pour laisser place à l’essentiel l’émotion de la musique vivante. .

1 rue des 2 églises Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 02 20 40 leslymusic.contact@gmail.com

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English :

L’événement Concert Lesly & Raïlo Dorlisheim a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig