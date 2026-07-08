Informations pratiques

Inauguration du M.T.A.E.H.I à Dorlisheim Château de Brosses Dorlisheim Samedi 26 septembre, 16h30

Inauguration du groupe local pro progrès du M.T.A.H.I

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-26T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-26T17:30:00.000+02:00

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Château de Brosses 105 Grand Rue, 67120 Dorlisheim Dorlisheim



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