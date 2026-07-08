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Inauguration du M.T.A.E.H.I à Dorlisheim Château de Brosses Dorlisheim

samedi 26 septembre 2026 · Château de Brosses · Dorlisheim

Inauguration du M.T.A.E.H.I à Dorlisheim Château de Brosses Dorlisheim

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Château de Brosses
Adresse
105 Grand Rue, 67120 Dorlisheim
Ville
Dorlisheim

Inauguration du M.T.A.E.H.I à Dorlisheim Château de Brosses Dorlisheim Samedi 26 septembre, 16h30

Inauguration du groupe local pro progrès du M.T.A.H.I

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T17:30:00.000+02:00

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Château de Brosses 105 Grand Rue, 67120 Dorlisheim Dorlisheim


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