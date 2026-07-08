AGENDA · Dorlisheim
Inauguration du M.T.A.E.H.I à Dorlisheim Château de Brosses Dorlisheim
samedi 26 septembre 2026 · Château de Brosses · Dorlisheim
Informations pratiques
Inauguration du M.T.A.E.H.I à Dorlisheim Château de Brosses Dorlisheim Samedi 26 septembre, 16h30
Inauguration du groupe local pro progrès du M.T.A.H.I
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T17:30:00.000+02:00
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Château de Brosses 105 Grand Rue, 67120 Dorlisheim Dorlisheim
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