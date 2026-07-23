Informations pratiques

Dorlisheim

Concert

Zc les mercuriales Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-09-04 21:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Concert des Why Not, Tartes Flambees et boissons sur place !

Concert des Why Not, Tartes Flambees et boissons sur place !

Le tout dans une ambiance chaleureuse

Venez profiter de cette belle soirée

after work .

Zc les mercuriales Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est Vganjoueff@groupewelsch.fr

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English :

Why Not concert, %A0Tartes Flambees, and drinks %A0available on site!%A0

L’événement Concert Dorlisheim a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig