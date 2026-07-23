Concert Dorlisheim
vendredi 4 septembre 2026 · Dorlisheim
Informations pratiques
Dorlisheim
Concert
Zc les mercuriales Dorlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 21:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Concert des Why Not, Tartes Flambees et boissons sur place !
Concert des Why Not, Tartes Flambees et boissons sur place !
Le tout dans une ambiance chaleureuse
Venez profiter de cette belle soirée
after work .
Zc les mercuriales Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est Vganjoueff@groupewelsch.fr
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English :
Why Not concert, %A0Tartes Flambees, and drinks %A0available on site!%A0
L’événement Concert Dorlisheim a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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