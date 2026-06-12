Informations pratiques

Dorlisheim

Rétrorencard

lieu-dit du Burweg Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 09:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Rendez-vous mensuel pour les amateurs de vieilles automobiles

Les amateurs de voitures de collection ont rendez-vous le 1er dimanche de chaque mois, entre 9h30 et 12h sur le parking de la zone de Loisirs du Trèfle à Dorlisheim. Ce lieu peut épisodiquement changer en fonction de l’organisation sur place d’autres manifestations.

Seuls les véhicules de 30 ans et plus, en parfait état de présentation et rigoureusement conformes aux règles de circulation ont leur place dans le cadre de cette rencontre.

Ouvert à tous, Rétrorencard est une manifestation informelle dont l’accès est totalement libre et aucune adhésion ou affiliation n’est nécessaire.

Caractérisé par une grande diversité, ce rendez-vous incontournable allie convivialité, passion et ouverture sur l’extérieur, puisque outre les collectionneurs, le grand public y est le bienvenu. .

lieu-dit du Burweg Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 55 00 56

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English :

Monthly appointment for old car lovers

L’événement Rétrorencard Dorlisheim a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig