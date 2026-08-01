Informations pratiques

Dorlisheim

Marché hebdomadaire

rue du marché Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27 16:00:00

fin : 2026-12-31 19:00:00

Date(s) :

2026-08-27 2026-09-23

Marché de producteurs et artisans locaux tous les jeudis, on vous attend nombreux pour profiter d’une agréable fin de journée !

Retrouvez des gourmandises sucrées et salées ainsi que des producteurs locaux. .

rue du marché Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 04

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English :

L’événement Marché hebdomadaire Dorlisheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig