Marché hebdomadaire Dorlisheim
jeudi 27 août 2026 · Dorlisheim
Informations pratiques
Dorlisheim
Marché hebdomadaire
rue du marché Dorlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27 16:00:00
fin : 2026-12-31 19:00:00
Date(s) :
2026-08-27 2026-09-23
Marché de producteurs et artisans locaux tous les jeudis, on vous attend nombreux pour profiter d’une agréable fin de journée !
Retrouvez des gourmandises sucrées et salées ainsi que des producteurs locaux. .
rue du marché Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 04
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English :
L’événement Marché hebdomadaire Dorlisheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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