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AGENDA · Dorlisheim

Marché hebdomadaire Dorlisheim

jeudi 27 août 2026 · Dorlisheim

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
rue du marché
Ville
67120 Dorlisheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Dorlisheim

Marché hebdomadaire

rue du marché Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27 16:00:00
fin : 2026-12-31 19:00:00

Date(s) :
2026-08-27 2026-09-23

Marché de producteurs et artisans locaux tous les jeudis, on vous attend nombreux pour profiter d’une agréable fin de journée ! 

Retrouvez des gourmandises sucrées et salées ainsi que des producteurs locaux.   .

rue du marché Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 04 

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English :

L’événement Marché hebdomadaire Dorlisheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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