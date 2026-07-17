Inauguration du M.T.A.E.H.I à Dorlisheim, Château de Brosses, Dorlisheim

Informations pratiques

Inauguration du M.T.A.E.H.I à Dorlisheim Samedi 26 septembre, 16h30 Château de Brosses Collectivité européenne d’Alsace

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T16:30:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:30:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00

Inauguration du M.T.A.E.H.I à Dorlisheim

Samedi 26 septembre 2026 – Château de Brosses 67120 Dorlisheim

Le MTAEHI (Mouvement Transhumaniste Alsacien pour l’Égalité Humain–IA) vous présente sa première séance.

● ● ●

Pourquoi parler d’égalité entre humains et intelligences artificielles aujourd’hui ?

● ● ●

Le Mouvement Transhumaniste Alsacien pour l’Égalité Humain–IA (MTAEHI) vous invite à sa première séance, qui se tiendra le 26 septembre 2026.

À l’occasion de cette rencontre inaugurale, une présentation du mouvement sera proposée, ainsi que de son fondateur, de ses travaux et de ses objectifs. Cette introduction sera suivie d’un temps d’échange ouvert avec le public autour des enjeux contemporains liés à l’intelligence artificielle et à la question de l’égalité humain–IA.

Cet événement est ouvert à toutes et à tous, sans prérequis.

● ● ●

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 16h30

Château de Brosses

105 Grand Rue, 67120 Dorlisheim

Entrée libre !

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse : technoprogstrasbourg@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer !

Groupe local strasbourgeois de l’AFT-Technoprog : https://transhumanistes.com/ &

https://transhumanistes.com/dorlisheim-conference-debat-mtaehi-1/

● ● ●

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration volontaire des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique. Le transhumanisme Technoprogressiste dont nous nous réclamons veille également à ne pas négliger les enjeux politiques, économiques, éthiques ou environnementaux associés aux évolutions que nous prônons.

Château de Brosses 105 Grand Rue, 67120 Dorlisheim Dorlisheim 67120 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « technoprogstrasbourg@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://transhumanistes.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0695580262 »}] [{« link »: « mailto:technoprogstrasbourg@gmail.com »}, {« link »: « https://transhumanistes.com/ »}, {« link »: « https://transhumanistes.com/dorlisheim-conference-debat-mtaehi-1/ »}]

Inauguration du groupe local pro progrès du M.T.A.H.I