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AGENDA · Saint-Agnan-en-Vercors

Concert L’Europe romantique Saint-Agnan-en-Vercors

mardi 28 juillet 2026 · Saint-Agnan-en-Vercors

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Eglise du village
Ville
26420 Saint-Agnan-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif
15 15 15

Saint-Agnan-en-Vercors

Concert L’Europe romantique

Eglise du village Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Concert dans le cadre du festival des Chapelles Royans-Vercors qui se déroulera du 14 au 30 juillet 2026 sur le thème de plus belle l’Europe
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Eglise du village Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   lesyeuxfertiles.secretariat@gmail.com

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English :

Concert as part of the Chapelles Royans-Vercors Festival, which will take place from July 14 to 30, 2026, with the theme: “A More Beautiful Europe”

L’événement Concert L’Europe romantique Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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