Concert L’Europe romantique Saint-Agnan-en-Vercors
mardi 28 juillet 2026 · Saint-Agnan-en-Vercors
Informations pratiques
Saint-Agnan-en-Vercors
Concert L’Europe romantique
Eglise du village Saint-Agnan-en-Vercors Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28 22:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Concert dans le cadre du festival des Chapelles Royans-Vercors qui se déroulera du 14 au 30 juillet 2026 sur le thème de plus belle l’Europe
.
Eglise du village Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesyeuxfertiles.secretariat@gmail.com
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English :
Concert as part of the Chapelles Royans-Vercors Festival, which will take place from July 14 to 30, 2026, with the theme: “A More Beautiful Europe”
L’événement Concert L’Europe romantique Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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