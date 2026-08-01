Informations pratiques

Thoras

Concert L’Harmonie de Bollezeele

Place du village Thoras Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

L’Avant-Garde Langeadoise propose un concert d’harmonie avec la Musique de Bollezeele pour un concert événement à Thoras.

.

Place du village Thoras 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 03 70 contact@agl-musique-langeac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Avant-Garde Langeadoise is presenting a wind ensemble concert with the Musique de Bollezeele as part of the %E9v%E9nement %E0 Thoras concert series.

L’événement Concert L’Harmonie de Bollezeele Thoras a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier