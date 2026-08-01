Concert L’Harmonie de Bollezeele Thoras
dimanche 16 août 2026 · Thoras
Informations pratiques
Thoras
Concert L’Harmonie de Bollezeele
Place du village Thoras Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
L’Avant-Garde Langeadoise propose un concert d’harmonie avec la Musique de Bollezeele pour un concert événement à Thoras.
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Place du village Thoras 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 03 70 contact@agl-musique-langeac.fr
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English :
L’Avant-Garde Langeadoise is presenting a wind ensemble concert with the Musique de Bollezeele as part of the %E9v%E9nement %E0 Thoras concert series.
L’événement Concert L’Harmonie de Bollezeele Thoras a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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