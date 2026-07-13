AGENDA · Thoras
Grande Foire de Thoras Thoras
mardi 25 août 2026 · Thoras
Informations pratiques
Thoras
Grande Foire de Thoras
Thoras Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Organisée par le comité des fêtes de Thoras
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Thoras 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 40 61 mairiedethoras@orange.fr
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English :
Organized by the Thoras Festival Committee
L’événement Grande Foire de Thoras Thoras a été mis à jour le 2026-07-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier