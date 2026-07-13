Informations pratiques

Thoras

Grande Foire de Thoras

Thoras Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Organisée par le comité des fêtes de Thoras

.

Thoras 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 40 61 mairiedethoras@orange.fr

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English :

Organized by the Thoras Festival Committee

L’événement Grande Foire de Thoras Thoras a été mis à jour le 2026-07-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier