Concert L’Homme, l’animal, le végétal Conservatoire André Messager Montluçon

Concert L’Homme, l’animal, le végétal

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

2026-04-30

Les sabots des chèvres, les roseaux, les boyaux, les mâchoires d’âne, les bois, les pierres et les métaux… Tout est musique depuis la nuit des temps.

Sur réservation.

English :

Goat hooves, reeds, guts, donkey jaws, wood, stone and metal… It’s all been music since the dawn of time.

Please book in advance.

