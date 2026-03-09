Concert L’Homme, l’animal, le végétal Conservatoire André Messager Montluçon
Concert L’Homme, l’animal, le végétal Conservatoire André Messager Montluçon jeudi 30 avril 2026.
Concert L’Homme, l’animal, le végétal
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Les sabots des chèvres, les roseaux, les boyaux, les mâchoires d’âne, les bois, les pierres et les métaux… Tout est musique depuis la nuit des temps.
Sur réservation.
.
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Goat hooves, reeds, guts, donkey jaws, wood, stone and metal… It’s all been music since the dawn of time.
Please book in advance.
L’événement Concert L’Homme, l’animal, le végétal Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme