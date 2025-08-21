Une virée au pays de Montluçon Montluçon Allier

Une virée au pays de Montluçon

Une virée au pays de Montluçon Allée de la Déportation (à côté du Centre Athanor) 03100 Montluçon Allier Auvergne-Rhône-Alpes

C’est à Montluçon sur les rives du Cher que vous prenez le départ de cette escapade assez vallonnée de 88 kilomètres pour 532 mètres de dénivelé.

http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

Montluçon, on the banks of the Cher river, is the starting point for this 88-kilometre, 532-metre climb.

Deutsch :

In Montluçon am Ufer des Cher starten Sie Ihre 88 km lange, hügelige Tour, bei der Sie 532 Höhenmeter überwinden.

Italiano :

Montluçon, sulle rive dello Cher, è il punto di partenza di questo percorso ondulato di 88 chilometri e 532 metri.

Español :

Montluçon, a orillas del Cher, es el punto de partida de este recorrido ondulado de 88 kilómetros y 532 metros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme