Festival Paillettes à la Maison LA MAISON LILANANDA Montluçon

Montluçon

Festival Paillettes à la Maison

LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-05-01

Du 1er mai au 3 juillet 2026, Lilananda présente une programmation culturelle festive et éclectique 10 concerts de styles musicaux variés avec buvette et restauration prévues à chaque soirée.

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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.lilananda@gmail.com

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English :

From May 1 to July 3, 2026, Lilananda presents a festive and eclectic cultural program: 10 concerts in a variety of musical styles, with refreshments and food provided each evening.

L’événement Festival Paillettes à la Maison Montluçon a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme