La Cervoiserie Projection de film documentaire Agité du Bocage La Cervoiserie Montluçon
La Cervoiserie Projection de film documentaire Agité du Bocage La Cervoiserie Montluçon mardi 28 avril 2026.
Montluçon
La Cervoiserie Projection de film documentaire Agité du Bocage
La Cervoiserie 30 rue Albert Einstein Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 18:30:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
On vous donne rendez-vous à La Cervoiserie pour une projection de film documentaire Agité du Bocage
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La Cervoiserie 30 rue Albert Einstein Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 10 20 montlucon@lacervoiserie.com
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English :
We look forward to seeing you at La Cervoiserie for a screening of the documentary film Agité du Bocage
L’événement La Cervoiserie Projection de film documentaire Agité du Bocage Montluçon a été mis à jour le 2026-04-17 par Montluçon Tourisme
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