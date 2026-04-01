La Cervoiserie Projection de film documentaire Agité du Bocage La Cervoiserie Montluçon

Montluçon

La Cervoiserie Projection de film documentaire Agité du Bocage

La Cervoiserie 30 rue Albert Einstein Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

On vous donne rendez-vous à La Cervoiserie pour une projection de film documentaire Agité du Bocage

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La Cervoiserie 30 rue Albert Einstein Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 10 20 montlucon@lacervoiserie.com

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English :

We look forward to seeing you at La Cervoiserie for a screening of the documentary film Agité du Bocage

L’événement La Cervoiserie Projection de film documentaire Agité du Bocage Montluçon a été mis à jour le 2026-04-17 par Montluçon Tourisme