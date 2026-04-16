Stage de graff Montluçon
Stage de graff Montluçon vendredi 24 avril 2026.
Montluçon
Stage de graff
Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24
Stage de graff pour adultes et jeunes accompagnés dès 14 ans.
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Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 26 73 84 creatriceartistiquetoutterrain@gmail.com
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English :
Graffiti workshop for adults and young people aged 14 and over.
L’événement Stage de graff Montluçon a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme
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