Montluçon

Stage de graff

Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Stage de graff pour adultes et jeunes accompagnés dès 14 ans.

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Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 26 73 84 creatriceartistiquetoutterrain@gmail.com

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English :

Graffiti workshop for adults and young people aged 14 and over.

L’événement Stage de graff Montluçon a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme