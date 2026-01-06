Concert Lil’a Endless Alternativ Sélestat

Concert Lil’a Endless Alternativ

Lil’a, accompagnée de sa musicienne, partage sa musique avec une énergie et une générosité rare. Endless Alternativ est un groupe de rock alternatif qui écrit une musique sincère, intense et libre, en marge des codes établis

Lil’a, ce n’est pas de la Pop florale.

C’est l’urgence de vivre, au point qu’elle ne peut pas dormir… préférant consacrer ses nuits à écrire des chansons. À la fois autrice-compositrice, interprète et productrice, mais aussi danseuse et comédienne, Lil’a est une artiste indépendante basée à Mulhouse, et c’est sur scène qu’elle transmet toute son intensité.

Accompagnée de sa musicienne, elle partage sa musique avec une énergie et une générosité rare. Dans un style actuel plutôt Pop, aux influences électro et urbaines, elle crée des ponts entre les styles à la place des frontières, et façonne le tout avec des synthés qu’elle affectionne particulièrement, pour former un mélange qui lui est propre. Unique. FLASHPOP. Un bâton de dynamite prêt à exploser si on gratte l’allumette! Son 1er EP Revivre”, lui a déjà permis de faire de nombreux concerts et festivals en France et elle ne compte pas s’arrêter là. Son nouvel EP “Caméléon” sorti en 2025, abordant les différentes facettes de l’être humain et la santé mentale, annonce le début d’une tournée: ‘Le Caméléon Tour’.

Endless Alternativ est un groupe de rock alternatif basé à Strasbourg, né en 2022 autour d’une idée simple écrire une musique sincère, intense et libre, en marge des codes établis. Le projet réunit cinq musiciens aux univers complémentaires. Le son mêle riffs solides, mélodies marquantes et une rythmique organique, avec un vrai travail sur les dynamiques, les textures et les silences. Chaque morceau est un exutoire, une exploration sonore et émotionnelle où puissance brute et tension mélodique se répondent. Les titres avancent comme un clair-obscur, traversés d’ombres et de lumière. L’instinct et la réflexion cohabitent, pour des chansons directes mais habitées, qui parlent autant au corps qu’aux tripes.

Sur scène, Endless Alternativ cherche l’instant vrai. Son ample, intention claire, proximité avec le public. Le groupe construit des sets pensés pour le live, faits de montées, de respirations et de refrains qui restent, afin de transformer chaque concert en expérience partagée. .

