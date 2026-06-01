Concert Lily Irish Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Avranches

Concert Lily Irish

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Voyage musical entre l’Irlande et l’Ecosse proposé par Lily et Duda, porté par le violon, l’accordéon, la guitare et la voix. Moment interactif, chaleureux et festif à prévoir.

Restauration possible à partir de 19h30. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Lily Irish

L’événement Concert Lily Irish Avranches a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts