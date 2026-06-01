Concert Lily Irish Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Concert Lily Irish Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches samedi 20 juin 2026.
Avranches
Concert Lily Irish
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Voyage musical entre l’Irlande et l’Ecosse proposé par Lily et Duda, porté par le violon, l’accordéon, la guitare et la voix. Moment interactif, chaleureux et festif à prévoir.
Restauration possible à partir de 19h30. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87
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English : Concert Lily Irish
L’événement Concert Lily Irish Avranches a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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