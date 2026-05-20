Soirée danse en ligne Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Soirée danse en ligne Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches vendredi 26 juin 2026.
Avranches
Soirée danse en ligne
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Experts ou débutants, dansons le Madison, le Charleston, la Rumba et tant d’autres, avec Joëlle. Un beau moment de partage et une belle ambiance assurée.
Restauration possible dès 19h30. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
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English : Soirée danse en ligne
L’événement Soirée danse en ligne Avranches a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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