Soirée danse en ligne Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Avranches

Soirée danse en ligne

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Experts ou débutants, dansons le Madison, le Charleston, la Rumba et tant d’autres, avec Joëlle. Un beau moment de partage et une belle ambiance assurée.

Restauration possible dès 19h30. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

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English : Soirée danse en ligne

L’événement Soirée danse en ligne Avranches a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts