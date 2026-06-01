Soirée Beatles Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Avranches

Soirée Beatles

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Venez chanter ou seulement écouter les tubes et chansons moins connues des Beatles avec les Beatlesmaniac (G.Osborne, J. Whittington, I. Verhaeghe).

Restauration possible dès 19h (menu anglais). Pensez à réserver. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

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English : Soirée Beatles

L’événement Soirée Beatles Avranches a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts