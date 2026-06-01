Soirée Beatles Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Soirée Beatles Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches jeudi 18 juin 2026.
Avranches
Soirée Beatles
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Venez chanter ou seulement écouter les tubes et chansons moins connues des Beatles avec les Beatlesmaniac (G.Osborne, J. Whittington, I. Verhaeghe).
Restauration possible dès 19h (menu anglais). Pensez à réserver. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
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English : Soirée Beatles
L’événement Soirée Beatles Avranches a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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