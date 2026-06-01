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Soirée poésie Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Soirée poésie Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Soirée poésie Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Café solidaire Le Ti'Boussa

Adresse : 3 rue de la liberté

Ville : 50300 Avranches

Département : Manche

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Avranches

Soirée poésie

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:30:00
fin : 2026-06-25 23:30:00

Date(s) :
2026-06-25

Scène ouverte à la lecture de poèmes et de courts contes. Accueillons l’été en douceur en poésie.
Restauration possible dès 19h.   .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98  al.tiboussa@gmail.com

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English : Soirée poésie

L’événement Soirée poésie Avranches a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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