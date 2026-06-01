Soirée poésie Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Soirée poésie Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches jeudi 25 juin 2026.
Avranches
Soirée poésie
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:30:00
fin : 2026-06-25 23:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Scène ouverte à la lecture de poèmes et de courts contes. Accueillons l’été en douceur en poésie.
Restauration possible dès 19h. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98 al.tiboussa@gmail.com
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English : Soirée poésie
L’événement Soirée poésie Avranches a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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