Soirée poésie Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Avranches

Soirée poésie

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:30:00

fin : 2026-06-25 23:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Scène ouverte à la lecture de poèmes et de courts contes. Accueillons l’été en douceur en poésie.

Restauration possible dès 19h. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98 al.tiboussa@gmail.com

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English : Soirée poésie

L’événement Soirée poésie Avranches a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts