AGENDA · Moineville
Concert Lino Rocca Base de Loisirs SOLAN Moineville
dimanche 16 août 2026 · Base de Loisirs SOLAN · Moineville
Informations pratiques
Moineville
Concert Lino Rocca
Base de Loisirs SOLAN 1 Hameau de Serry Moineville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert gratuit
Pop Rock années 80Tout public
0 .
Base de Loisirs SOLAN 1 Hameau de Serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77
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English :
Free Concert
’80s Pop Rock
L’événement Concert Lino Rocca Moineville a été mis à jour le 2026-08-12 par MILTOL
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