Concert Lino Rocca Base de Loisirs SOLAN Moineville

Informations pratiques

Moineville

Concert Lino Rocca

Base de Loisirs SOLAN 1 Hameau de Serry Moineville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert gratuit

Pop Rock années 80Tout public

0 .

Base de Loisirs SOLAN 1 Hameau de Serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77

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English :

Free Concert

’80s Pop Rock

L’événement Concert Lino Rocca Moineville a été mis à jour le 2026-08-12 par MILTOL