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Concert Lino Rocca Base de Loisirs SOLAN Moineville

dimanche 16 août 2026 · Base de Loisirs SOLAN · Moineville

Concert Lino Rocca Base de Loisirs SOLAN Moineville

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Base de Loisirs SOLAN
Adresse
1 Hameau de Serry
Ville
54580 Moineville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Moineville

Concert Lino Rocca

Base de Loisirs SOLAN 1 Hameau de Serry Moineville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert gratuit
Pop Rock années 80Tout public
0  .

Base de Loisirs SOLAN 1 Hameau de Serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77 

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English :

Free Concert
’80s Pop Rock

L’événement Concert Lino Rocca Moineville a été mis à jour le 2026-08-12 par MILTOL

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