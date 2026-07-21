Concert Live Rue Traversière Les Terrasses de Lavalette Lapte
samedi 1 août 2026 · Les Terrasses de Lavalette · Lapte
Informations pratiques
Lapte
Concert Live Rue Traversière
Les Terrasses de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez passer une agréable soirée au son de la variété française, pop, rock.
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Les Terrasses de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 88 85
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English :
Come spend a pleasant evening listening to French variety, pop, and rock.
L’événement Concert Live Rue Traversière Lapte a été mis à jour le 2026-07-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire