Concert Live Rue Traversière Les Terrasses de Lavalette Lapte

samedi 1 août 2026 · Les Terrasses de Lavalette · Lapte

Informations pratiques

Lapte

Concert Live Rue Traversière

Les Terrasses de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez passer une agréable soirée au son de la variété française, pop, rock.

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Les Terrasses de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 88 85

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English :

Come spend a pleasant evening listening to French variety, pop, and rock.

L’événement Concert Live Rue Traversière Lapte a été mis à jour le 2026-07-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire