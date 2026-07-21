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AGENDA · Lapte

Concert Live Rue Traversière Les Terrasses de Lavalette Lapte

samedi 1 août 2026 · Les Terrasses de Lavalette · Lapte

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Les Terrasses de Lavalette
Adresse
2169 route de Saint-Jeures
Ville
43200 Lapte
Département
Haute-Loire
Tarif

Lapte

Concert Live Rue Traversière

Les Terrasses de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Venez passer une agréable soirée au son de la variété française, pop, rock.
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Les Terrasses de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 88 85 

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English :

Come spend a pleasant evening listening to French variety, pop, and rock.

L’événement Concert Live Rue Traversière Lapte a été mis à jour le 2026-07-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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