Histoires à vélo sur la Via Fluvia au départ de la Via Fluvia Lapte
jeudi 30 juillet 2026 · au départ de la Via Fluvia · Lapte
Informations pratiques
Lapte
Histoires à vélo sur la Via Fluvia
au départ de la Via Fluvia RV à Verne Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Une balade conviviale et familiale ponctuée de lectures et d’une pause goûter. Parcours de 5 km accessible à tous, enfants accompagnés d’un adulte. Sur inscription avant le 28/07. Sortie ouverte à tous et Gratuite !
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au départ de la Via Fluvia RV à Verne Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
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English :
A fun, family-friendly walk featuring readings and a snack break. A 5-km route accessible to everyone; children must be accompanied by an adult. Registration required by July 28. Open to everyone and free!
L’événement Histoires à vélo sur la Via Fluvia Lapte a été mis à jour le 2026-07-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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