Informations pratiques

Lapte

Vide grenier

Le Bourg Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez chiner tout au long de la journée ! De 8h à 18h Sans réservation 1 € le mètre linéaire. Et terminez la soirée en beauté avec un feu d’artifice. Restauration sur place.

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Le Bourg Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 67 91 14

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English :

Come browse for bargains all day long! From 8 a.m. to 6 p.m. — No reservation required — 1 per linear meter. And end the evening on a high note with a fireworks display. Food available on site.

L’événement Vide grenier Lapte a été mis à jour le 2026-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire