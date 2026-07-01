Vide grenier Lapte
dimanche 26 juillet 2026 · Lapte
Informations pratiques
Lapte
Vide grenier
Le Bourg Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Venez chiner tout au long de la journée ! De 8h à 18h Sans réservation 1 € le mètre linéaire. Et terminez la soirée en beauté avec un feu d’artifice. Restauration sur place.
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Le Bourg Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 67 91 14
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English :
Come browse for bargains all day long! From 8 a.m. to 6 p.m. — No reservation required — 1 per linear meter. And end the evening on a high note with a fireworks display. Food available on site.
L’événement Vide grenier Lapte a été mis à jour le 2026-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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