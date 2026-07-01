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AGENDA · Lapte

Concert Fancy Hell Lac de Lavalette Lapte

samedi 18 juillet 2026 · Lac de Lavalette · Lapte

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Lac de Lavalette
Adresse
2169 route de saint jeures
Ville
43200 Lapte
Département
Haute-Loire
Tarif

Lapte

Concert Fancy Hell

Lac de Lavalette 2169 route de saint jeures Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Venez passer une soirée festive au rythme des plus grands classiques rock & pop revisités ! Bar et restauration sur place. Entrée libre.
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Lac de Lavalette 2169 route de saint jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 88 85 

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English :

Come enjoy a festive evening filled with reimagined rock and pop classics! Bar and food available on site. Free admission.

L’événement Concert Fancy Hell Lapte a été mis à jour le 2026-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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