Concert Fancy Hell Lac de Lavalette Lapte

Informations pratiques

Lapte

Concert Fancy Hell

Lac de Lavalette 2169 route de saint jeures Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez passer une soirée festive au rythme des plus grands classiques rock & pop revisités ! Bar et restauration sur place. Entrée libre.

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Lac de Lavalette 2169 route de saint jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 88 85

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English :

Come enjoy a festive evening filled with reimagined rock and pop classics! Bar and food available on site. Free admission.

L’événement Concert Fancy Hell Lapte a été mis à jour le 2026-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire