Farandole d’histoires Parking école publique Le Petit Suc Lapte
jeudi 16 juillet 2026 · Parking école publique Le Petit Suc · Lapte
Informations pratiques
Lapte
Farandole d’histoires
Parking école publique Le Petit Suc 26 Le Betz Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16
rdv au parking de l’école pour une toute petite marche en direction d’un petit coin en extérieur. Voyage matinal pour petites et grandes oreilles avec la conteuse Manue Gracia.
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Parking école publique Le Petit Suc 26 Le Betz Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
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English :
Meet at the school parking lot for a short walk to a little spot outside. A morning adventure for young and old alike with storyteller Manue Gracia.
L’événement Farandole d’histoires Lapte a été mis à jour le 2026-07-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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