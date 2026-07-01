Farandole d’histoires Parking école publique Le Petit Suc Lapte

Informations pratiques

Lapte

Farandole d’histoires

Parking école publique Le Petit Suc 26 Le Betz Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16

rdv au parking de l’école pour une toute petite marche en direction d’un petit coin en extérieur. Voyage matinal pour petites et grandes oreilles avec la conteuse Manue Gracia.

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Parking école publique Le Petit Suc 26 Le Betz Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

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English :

Meet at the school parking lot for a short walk to a little spot outside. A morning adventure for young and old alike with storyteller Manue Gracia.

L’événement Farandole d’histoires Lapte a été mis à jour le 2026-07-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire