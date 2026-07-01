Concert Betty & Jeff La Chambertière Haute Lapte
vendredi 24 juillet 2026 · La Chambertière Haute · Lapte
Informations pratiques
Lapte
Concert Betty & Jeff
La Chambertière Haute Bar-Restaurant Le Relais du Lignon Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Retrouvez Betty & Jeff pour un concert convivial dans une ambiance chaleureuse ! Repas à partir de 19h et Concert en soirée. Réservez votre date !
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La Chambertière Haute Bar-Restaurant Le Relais du Lignon Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 38 41
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English :
Join Betty & Jeff for a fun concert in a warm and welcoming atmosphere! Dinner starting at 7 p.m. and a concert in the evening. Save the date!
L’événement Concert Betty & Jeff Lapte a été mis à jour le 2026-07-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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