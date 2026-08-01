Concert live Sophie Jaconelli au bar le Rencard Bd de la Sablière Bas-en-Basset

samedi 15 août 2026 · Bd de la Sablière · Bas-en-Basset

Informations pratiques

Bas-en-Basset

Concert live Sophie Jaconelli au bar le Rencard

Bd de la Sablière Bar le RENCARD Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

A vos réservations samedi 15 août soirée exceptionnelle avec Sophie Jaconelli

pensez a réserver votre table



Au menu Sangria ou soft

Paella royale

Vacherin glacé

25 euros par personne

Ambiance et bon humeur garantie

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Bd de la Sablière Bar le RENCARD Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 50 92 17 20

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English :

Make your reservations now for Saturday, August 15—a special evening with Sophie Jaconelli.

Don’t forget to reserve your table



On the menu: Sangria or soft drinks

Paella Royale

Chilled Vacherin

25 euros per person

A great atmosphere and good times guaranteed

L’événement Concert live Sophie Jaconelli au bar le Rencard Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron