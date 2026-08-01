Concert live Sophie Jaconelli au bar le Rencard Bd de la Sablière Bas-en-Basset
samedi 15 août 2026 · Bd de la Sablière · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Concert live Sophie Jaconelli au bar le Rencard
Bd de la Sablière Bar le RENCARD Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
A vos réservations samedi 15 août soirée exceptionnelle avec Sophie Jaconelli
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Au menu Sangria ou soft
Paella royale
Vacherin glacé
25 euros par personne
Ambiance et bon humeur garantie
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Bd de la Sablière Bar le RENCARD Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 50 92 17 20
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English :
Make your reservations now for Saturday, August 15—a special evening with Sophie Jaconelli.
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On the menu: Sangria or soft drinks
Paella Royale
Chilled Vacherin
25 euros per person
A great atmosphere and good times guaranteed
L’événement Concert live Sophie Jaconelli au bar le Rencard Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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