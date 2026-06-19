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Visite apéro Bas-en-Basset

Visite apéro Bas-en-Basset mardi 18 août 2026.

Adresse
16 boulevard de la sablière
Ville
43210 Bas-en-Basset
Département
Haute-Loire
Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Bas-en-Basset

Visite apéro

16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 11:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Visite d’environ 45 min pour découvrir le papier peint Les ruines de Rome . Un petit trésor du début du XIXe siècle conservé à Bas en Basset. Suivi d’une dégustation. Visite guidée par Sylvie Ciochetto, Office de Tourisme.
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16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

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English :

A tour lasting about 45 minutes to discover the Ruins of Rome wallpaper—a little treasure from the early 19th century preserved in Bas en Basset. Followed by a tasting. Guided tour by Sylvie Ciochetto, Tourist Office.

L’événement Visite apéro Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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