Loto au camping de la Garenne route du camping Bas-en-Basset

Informations pratiques

Bas-en-Basset

Loto au camping de la Garenne

route du camping Camping municipal Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Loto organisé par l’association du camping-

ouvert à tous- buvette et restauration sur place

.

route du camping Camping municipal Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Bingo organized by the campground association—

open to everyone—refreshments and food available on site

L’événement Loto au camping de la Garenne Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron