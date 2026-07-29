Loto au camping de la Garenne route du camping Bas-en-Basset
samedi 8 août 2026 · route du camping · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Loto au camping de la Garenne
route du camping Camping municipal Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Loto organisé par l’association du camping-
ouvert à tous- buvette et restauration sur place
.
route du camping Camping municipal Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Bingo organized by the campground association—
open to everyone—refreshments and food available on site
L’événement Loto au camping de la Garenne Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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