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AGENDA · Bas-en-Basset

Loto au camping de la Garenne route du camping Bas-en-Basset

samedi 8 août 2026 · route du camping · Bas-en-Basset

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
route du camping
Adresse
Camping municipal
Ville
43210 Bas-en-Basset
Département
Haute-Loire
Tarif

Bas-en-Basset

Loto au camping de la Garenne

route du camping Camping municipal Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Loto organisé par l’association du camping-
ouvert à tous- buvette et restauration sur place
  .

route du camping Camping municipal Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

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English :

Bingo organized by the campground association—
open to everyone—refreshments and food available on site

L’événement Loto au camping de la Garenne Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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