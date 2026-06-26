Balade avec un rapace et découverte des plantes sauvages Bas-en-Basset
mercredi 29 juillet 2026 · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Balade avec un rapace et découverte des plantes sauvages
Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Amoureux de nature, découvrez les alentours du château en compagnie d’un rapace et des fauconniers. Au cours de la balade découverte des plantes sauvages.
Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Nature lovers, explore the area around the castle in the company of a bird of prey and falconers. During the wild plant discovery walk.
Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Balade avec un rapace et découverte des plantes sauvages Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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