Chasse au trésor au Château de Rochebaron Bas-en-Basset dimanche 19 juillet 2026.

Bas-en-Basset

Chasse au trésor au Château de Rochebaron

Chateau rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Retrouvez le trésor caché depuis des siècles par Héracle, le seigneur de Rochebaron. Dénichez les indices, résolvez les énigmes en équipe au sein même du château de Rochebaron.

Réservation bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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Chateau rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Discover the treasure hidden for centuries by Heracles, the lord of Rochebaron. Uncover the clues and solve the puzzles as a team right inside Rochebaron Castle.

Reservations can be made at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Chasse au trésor au Château de Rochebaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron