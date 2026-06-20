Soirée danses Auvergnates salle Municipale du jardin public Bas-en-Basset
Soirée danses Auvergnates salle Municipale du jardin public Bas-en-Basset mardi 21 juillet 2026.
Bas-en-Basset
Soirée danses Auvergnates
salle Municipale du jardin public Boulevard de la sabliére Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Retrouvez le plaisir d’être ensemble à la manière d’autrefois avec le groupe folklorique Lous Pastourios. Après l’évocation des veillèes d’antan et des travaux des champs, vous pourrez à votre tour entrer dans la danse !
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salle Municipale du jardin public Boulevard de la sabliére Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Rediscover the pleasure of being together the old-fashioned way with the folk group Lous Pastourios. After evoking the veillèes of yesteryear and the work of the fields, you too can join in the dancing!
L’événement Soirée danses Auvergnates Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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