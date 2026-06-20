Soirée danses Auvergnates salle Municipale du jardin public Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

Soirée danses Auvergnates

salle Municipale du jardin public Boulevard de la sabliére Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Retrouvez le plaisir d’être ensemble à la manière d’autrefois avec le groupe folklorique Lous Pastourios. Après l’évocation des veillèes d’antan et des travaux des champs, vous pourrez à votre tour entrer dans la danse !

.

salle Municipale du jardin public Boulevard de la sabliére Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rediscover the pleasure of being together the old-fashioned way with the folk group Lous Pastourios. After evoking the veillèes of yesteryear and the work of the fields, you too can join in the dancing!

L’événement Soirée danses Auvergnates Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron