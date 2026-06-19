Visite apéro Bas-en-Basset
mardi 21 juillet 2026 · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Visite apéro
16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 11:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Visite d’environ 45 min pour découvrir le papier peint Les ruines de Rome . Un petit trésor du début du XIXe siècle conservé à Bas en Basset. Suivi d’une dégustation. Visite guidée par Sylvie Ciochetto, Office de Tourisme.
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16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
A tour lasting about 45 minutes to discover the Ruins of Rome wallpaper—a little treasure from the early 19th century preserved in Bas en Basset. Followed by a tasting. Guided tour by Sylvie Ciochetto, Tourist Office.
L’événement Visite apéro Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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