Informations pratiques

Bas-en-Basset

Visite apéro

16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 11:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Visite d’environ 45 min pour découvrir le papier peint Les ruines de Rome . Un petit trésor du début du XIXe siècle conservé à Bas en Basset. Suivi d’une dégustation. Visite guidée par Sylvie Ciochetto, Office de Tourisme.

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16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

A tour lasting about 45 minutes to discover the Ruins of Rome wallpaper—a little treasure from the early 19th century preserved in Bas en Basset. Followed by a tasting. Guided tour by Sylvie Ciochetto, Tourist Office.

L’événement Visite apéro Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron