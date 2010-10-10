Cluedo médiéval Nocturne Bas-en-Basset
Cluedo médiéval Nocturne Bas-en-Basset vendredi 31 juillet 2026.
Bas-en-Basset
Cluedo médiéval Nocturne
Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Un crime affreux a été commis! Parcourez le château en famille ou entre amis pour trouver des indices et découvrir le coupable. Réservation en ligne www.helloasso.com
.
Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A terrible crime has %E9t%E9 been committed! Explore the castle with family or friends to find clues and uncover the culprit. Book online at www.helloasso.com
L’événement Cluedo médiéval Nocturne Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Bas-en-Basset (Haute-Loire)
- Karaoké dansant et braséros Bar le RENCARD Bas-en-Basset 26 juin 2026
- Kermesse de l’école privée Bas-en-Basset 27 juin 2026
- Karaoké dansant et braséros Bar le RENCARD Bas-en-Basset 3 juillet 2026
- Tournoi de foot Challenge Pierre GASSER Stade de la France Bas-en-Basset 4 juillet 2026
- Concours de pétanque Bas-en-Basset 4 juillet 2026