Bas-en-Basset

Cluedo médiéval Nocturne

Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Un crime affreux a été commis! Parcourez le château en famille ou entre amis pour trouver des indices et découvrir le coupable. Réservation en ligne www.helloasso.com

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Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44

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English :

A terrible crime has %E9t%E9 been committed! Explore the castle with family or friends to find clues and uncover the culprit. Book online at www.helloasso.com

L’événement Cluedo médiéval Nocturne Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron