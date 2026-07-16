Projection documentaire Le camping de la Garenne à l’écran rue du marais Bas-en-Basset
samedi 1 août 2026 · rue du marais · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Projection documentaire Le camping de la Garenne à l’écran
rue du marais Théâtre du marais Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Projection exceptionnelle de deux documentaires tournés en 1998 par Alain Dumas, consacrés au camping municipal
.
rue du marais Théâtre du marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Special screening of two documentaries filmed in 1998 by Alain Dumas, focusing on the municipal campground
L’événement Projection documentaire Le camping de la Garenne à l’écran Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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