Dans les coulisses de l’entreprise Granulats Vicat Auvergne Route de St Hilaire RD 42 Bas-en-Basset
jeudi 30 juillet 2026 · Route de St Hilaire RD 42 · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Dans les coulisses de l’entreprise Granulats Vicat Auvergne
Route de St Hilaire RD 42 Pont Rouge Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Visite de l’exploitation d’une carrière de roche massive, avec présentation du matériel et des étapes de production forage, minage, concassage et vente des matériaux. Inscription dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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Route de St Hilaire RD 42 Pont Rouge Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Visit to a solid rock quarry, with presentation of equipment and production stages: drilling, mining, crushing and sale of materials. Registration at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Dans les coulisses de l’entreprise Granulats Vicat Auvergne Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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