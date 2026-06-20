Bas-en-Basset

Création d’un carillon

chateau de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 13:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Atelier artistique sur le thème Art et Nature Création d’un carillon. Au Château de Rochebaron animé par Angeline Russier Dame de coeur . Dès 8 ans, accompagné d’un adulte. Réservation à l’Office de Tourisme.

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chateau de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 88 44

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English :

Art workshop on the theme of Art and Nature: Creating a wind chime. At Rochebaron Castle, led by Angeline Russier, “Dame de Coeur.” Ages 8 and up, accompanied by an adult. Reservations at the Tourist Office.

L’événement Création d’un carillon Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron