Création d’un carillon Bas-en-Basset
Création d’un carillon Bas-en-Basset dimanche 9 août 2026.
Bas-en-Basset
Création d’un carillon
chateau de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 13:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Atelier artistique sur le thème Art et Nature Création d’un carillon. Au Château de Rochebaron animé par Angeline Russier Dame de coeur . Dès 8 ans, accompagné d’un adulte. Réservation à l’Office de Tourisme.
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chateau de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 88 44
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English :
Art workshop on the theme of Art and Nature: Creating a wind chime. At Rochebaron Castle, led by Angeline Russier, “Dame de Coeur.” Ages 8 and up, accompanied by an adult. Reservations at the Tourist Office.
L’événement Création d’un carillon Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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