Canoë kayak au lever du jour Gourdon Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

Canoë kayak au lever du jour

Gourdon Canoë Nature Loisirs Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 06:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Descente de la Loire avec un encadrant diplômé de Canoë Nature Loisirs. Une balade inoubliable sur la Loire quand la nature se réveille et que tout est “calme et volupté”. Obligation de savoir nager. A partir de 12 ans.

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Gourdon Canoë Nature Loisirs Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Descend the Loire with a qualified Canoë Nature Loisirs instructor. An unforgettable trip on the Loire when nature awakens and all is calm and pleasure . Must be able to swim. Minimum age 12.

L’événement Canoë kayak au lever du jour Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron