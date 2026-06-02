Concert LO Square de Jade Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef

Concert LO

Square de Jade Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Le groupe LO vous attend pour partager un moment suspendu à Saint-Michel-Chef-Chef !

Envie de passer une soirée musicale Pop Folk acoustique, reprendre son souffle et profiter de l’instant présent?

Identité du groupe LO

C’est la rencontre de Laura et Tim, deux harmonies qui se répondent comme une marée tranquille.

Le tide sur le O , comme une vague, raconte le voyage dans l’émotion, le rire, le souvenir et ces petits bout de vie qui finissent par devenir des chansons.

Le savez-vous ?

La véritable signature de LO, c’est le mariage de leurs voix. Ils ne se contentent pas d’alterner les couplets, ils construisent de véritables dialogues musicaux

Laura apporte une voix cristalline, aérienne et vibrante d’émotion, capable de suspendre le temps sur des notes épurées.

Tim l’enveloppe d’un timbre plus chaud, légèrement boisé et texturé, apportant de la profondeur et du relief à l’ensemble.

Leurs harmonies vocales, souvent chantées à l’unisson ou en contre-chant, créent une sensation immédiate de proximité avec l’auditeur.

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Square de Jade Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 99 99 mairie@stmichelchefchef.fr

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English :

The LO band awaits you to share a suspended moment in Saint-Michel-Chef-Chef!

L’événement Concert LO Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic