Concert LO Square de Jade Saint-Michel-Chef-Chef
Concert LO Square de Jade Saint-Michel-Chef-Chef mardi 25 août 2026.
Saint-Michel-Chef-Chef
Concert LO
Square de Jade Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25 19:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Le groupe LO vous attend pour partager un moment suspendu à Saint-Michel-Chef-Chef !
Envie de passer une soirée musicale Pop Folk acoustique, reprendre son souffle et profiter de l’instant présent?
Identité du groupe LO
C’est la rencontre de Laura et Tim, deux harmonies qui se répondent comme une marée tranquille.
Le tide sur le O , comme une vague, raconte le voyage dans l’émotion, le rire, le souvenir et ces petits bout de vie qui finissent par devenir des chansons.
Le savez-vous ?
La véritable signature de LO, c’est le mariage de leurs voix. Ils ne se contentent pas d’alterner les couplets, ils construisent de véritables dialogues musicaux
Laura apporte une voix cristalline, aérienne et vibrante d’émotion, capable de suspendre le temps sur des notes épurées.
Tim l’enveloppe d’un timbre plus chaud, légèrement boisé et texturé, apportant de la profondeur et du relief à l’ensemble.
Leurs harmonies vocales, souvent chantées à l’unisson ou en contre-chant, créent une sensation immédiate de proximité avec l’auditeur.
Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .
Square de Jade Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 99 99 mairie@stmichelchefchef.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The LO band awaits you to share a suspended moment in Saint-Michel-Chef-Chef!
L’événement Concert LO Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic
À voir aussi à Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique)
- Vide grenier Rue Ernest Chevrier Saint-Michel-Chef-Chef 7 juin 2026
- Fête de la musique à Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef 13 juin 2026
- Soirée ados teenage party ! Salle du Canopus Saint-Michel-Chef-Chef 13 juin 2026
- Course de voitures à pédales Rue du Chevecier Saint-Michel-Chef-Chef 14 juin 2026
- Vide grenier Place du marché Saint-Michel-Chef-Chef 14 juin 2026