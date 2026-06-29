Informations pratiques

Monteils

Concert L’Orchestre Départemental d’Harmonie de l’Aveyron

Monteils Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

sous la direction de Mikaël Chamayou

L’Orchestre Départemental d’Harmonie de l’Aveyron existe depuis une quarantaine d’années. Il a accueilli dans ses rangs plusieurs centaines de musiciens issus des orchestres d’harmonie du département de l’Aveyron ainsi que du Conservatoire. Sa spécificité est de réunir exclusivement des instruments à vent et des percussions.



Placée sous la direction musicale de Mikaël Chamayou et gérée par la Fédération Départementale des Sociétés Musicales de l’Aveyron (FDSMA), avec le soutien du Département de l’Aveyron, cette formation rassemble aujourd’hui plus d’une trentaine de musiciens amateurs.

Son répertoire, particulièrement éclectique, est renouvelé chaque année. Cette saison, l’orchestre interprétera notamment une création originale composée spécialement pour lui par Bastien Maury, saxophoniste, arrangeur et compositeur.



Après une formation classique et jazz, Bastien Maury partage aujourd’hui son activité entre la scène et l’enseignement. Il se produit avec plusieurs formations, parmi lesquelles Panda’s Cover Gang, L’Autre Big Band, Funky Style Brass et Amblar, projet au sein duquel il compose une partie du répertoire. Parallèlement, il enseigne le saxophone jazz ainsi que la formation musicale (classique, jazz et musiques actuelles) au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse.



En plus de cette date à Monteils, l’Orchestre Départemental d’Harmonie de l’Aveyron se produira en concert

Le samedi 19 septembre au Centre Européen de Conques ;

Le dimanche 4 octobre à la salle des fêtes de Vézins-de-Lévézou ;

Le samedi 21 novembre à la salle des fêtes de Baraqueville. .

Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 6 10 88 27 15 fdsma@free.fr

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English :

edited by Mika%EBl Chamayou

L’événement Concert L’Orchestre Départemental d’Harmonie de l’Aveyron Monteils a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)