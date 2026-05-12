Belfield Festival 2026 Parc de la Lère Monteils
Belfield Festival 2026 Parc de la Lère Monteils vendredi 14 août 2026.
Monteils
Belfield Festival 2026
Parc de la Lère Chemin des landes basses Monteils Tarn-et-Garonne
Tarif : 22 – 22 – 45 EUR
pass vendredi pass samedi pass week-end
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15
7ᵉ édition du Belfield Festival 2 jours d’électro, 2 scènes, 2500 festivaliers, entre techno, house et artistes émergents du Sud-Ouest et d’ailleurs. Food, village partenaires, safe zone et scénographie immersive au rendez-vous.
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Parc de la Lère Chemin des landes basses Monteils 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie belfield.festival@gmail.com
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English :
7? edition of the Belfield Festival: 2 days of electro, 2 stages, 2500 festival-goers, featuring techno, house and emerging artists from the South-West and beyond. Food, partner village, safe zone and immersive scenography.
L’événement Belfield Festival 2026 Monteils a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Quercy Caussadais