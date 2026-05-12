Belfield Festival 2026 Parc de la Lère Monteils

Monteils

Belfield Festival 2026

Parc de la Lère Chemin des landes basses Monteils Tarn-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 45 EUR

pass vendredi pass samedi pass week-end

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

7ᵉ édition du Belfield Festival 2 jours d’électro, 2 scènes, 2500 festivaliers, entre techno, house et artistes émergents du Sud-Ouest et d’ailleurs. Food, village partenaires, safe zone et scénographie immersive au rendez-vous.

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Parc de la Lère Chemin des landes basses Monteils 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie belfield.festival@gmail.com

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English :

7? edition of the Belfield Festival: 2 days of electro, 2 stages, 2500 festival-goers, featuring techno, house and emerging artists from the South-West and beyond. Food, partner village, safe zone and immersive scenography.

L’événement Belfield Festival 2026 Monteils a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Quercy Caussadais