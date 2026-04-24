Monteils

Fête de la Nature 2026 Spectacle immersif La dernière assemblée des animaux

Monteils Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Un incendie créé volontairement par l’homme ravage la planète, l’extinction de masse a débuté, deux personnages désabusés se posent une question que peuvent penser les animaux de tout cela ..?

C’est au travers d’un rituel de transformation qu’ils vont proposer aux spectateurs de se mettre dans la peau des bêtes afin de participer à la Dernière Assemblée des Animaux. Ils vont essayer ensemble de trouver des solutions au chaos ambiant…

Une expérience immersive dans laquelle chacun pourra prendre place et participer.

Animé par la Cie A travers la peau de l’autre

Tout public à partir de 6 ans

Au parc du Couderc à 16h30 Durée 1h

Sans réservation repli à la salle des œuvres en cas de mauvais temps .

Monteils 12200 Aveyron Occitanie

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English :

A man-made fire ravages the planet, mass extinction has begun, and two disillusioned characters ask themselves one question: what do animals think of all this?

L’événement Fête de la Nature 2026 Spectacle immersif La dernière assemblée des animaux Monteils a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)