Le trèfle de Monteils Trail Monteils
Monteils Aveyron
Début : Dimanche 2026-05-31
2026-05-31
Venez participer au trail le trèfle de Monteils , course nature à allure libre sur sentiers et chemins balisés.
9h45 Départ du 20 km
9h45 Départ de la rando 10 km
10h30 Départ du 10 km
11h00 Départ des courses enfants .
Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 6 14 61 02 60
English :
Come and take part in the Trèfle de Monteils trail, a free-running nature race on marked paths and tracks.
L’événement Le trèfle de Monteils Trail Monteils a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)