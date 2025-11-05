Le trèfle de Monteils Trail

Monteils Aveyron

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Venez participer au trail le trèfle de Monteils , course nature à allure libre sur sentiers et chemins balisés.

9h45 Départ du 20 km

9h45 Départ de la rando 10 km

10h30 Départ du 10 km

11h00 Départ des courses enfants .

Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 6 14 61 02 60

English :

Come and take part in the Trèfle de Monteils trail, a free-running nature race on marked paths and tracks.

