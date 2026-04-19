Chorale Si ça vous chante Monteils
Chorale Si ça vous chante Monteils dimanche 24 mai 2026.
Monteils
Chorale Si ça vous chante
16 place de la Tour Monteils Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
La chorale aux 100 voix Si ça vous chante originaire de la Drôme et du Vaucluse se produira à Sanvensa et à Monteils le week-end de Pentecôte. Venez nombreux assister à ce spectacle musical unique !!!
Le dimanche 24 mai, la chorale Si ça vous chante renouvellera son spectacle musical à la salle des fêtes de Monteils, parrainée par l’association Emergences. Leur répertoire reprend les grands classiques de la variété française des années 80/90 ainsi que quelques morceaux de pop anglaise. Ce sont 100 choristes sous la direction de leur chef de chœur Suzy Delacour, qui assure les arrangements.
Dès 17h, la chorale locale Double Croche, qui parraine le spectacle, se produira en 1re partie. S’ensuivra le concert de la chorale Si ça vous chante , deux parties, séparées par un entracte. 12 .
16 place de la Tour Monteils 12200 Aveyron Occitanie marieclaude.alazard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 100-voice Si ça vous chante choir from the Drôme and Vaucluse regions will perform in Sanvensa and Monteils over the Whitsun weekend. Come and see this unique musical show!
L’événement Chorale Si ça vous chante Monteils a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Monteils (Aveyron)
- Mai à Vélo 2026, Lycée Claude Nougaro (Monteils), Monteils 1 mai 2026
- Randonnée Le Parc de la Lère Monteils Tarn-et-Garonne 1 mai 2026
- L’Aveyron à Monteils (lâchers de truites) Monteils Aveyron 1 mai 2026
- Vide grenier à Monteils Monteils 8 mai 2026
- Balade sur la piste de la loutre d’Europe à Monteils avec Anthony Vieillard Monteils 30 mai 2026