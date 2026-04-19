Monteils

Chorale Si ça vous chante

16 place de la Tour Monteils Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

La chorale aux 100 voix Si ça vous chante originaire de la Drôme et du Vaucluse se produira à Sanvensa et à Monteils le week-end de Pentecôte. Venez nombreux assister à ce spectacle musical unique !!!

Le dimanche 24 mai, la chorale Si ça vous chante renouvellera son spectacle musical à la salle des fêtes de Monteils, parrainée par l’association Emergences. Leur répertoire reprend les grands classiques de la variété française des années 80/90 ainsi que quelques morceaux de pop anglaise. Ce sont 100 choristes sous la direction de leur chef de chœur Suzy Delacour, qui assure les arrangements.

Dès 17h, la chorale locale Double Croche, qui parraine le spectacle, se produira en 1re partie. S’ensuivra le concert de la chorale Si ça vous chante , deux parties, séparées par un entracte. 12 .

16 place de la Tour Monteils 12200 Aveyron Occitanie marieclaude.alazard@gmail.com

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English :

The 100-voice Si ça vous chante choir from the Drôme and Vaucluse regions will perform in Sanvensa and Monteils over the Whitsun weekend. Come and see this unique musical show!

L’événement Chorale Si ça vous chante Monteils a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)